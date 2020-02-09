أردوغان: "صفقة القرن" وهم يهدد السلام والطمأنينة بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الأحد، إن القدس "خطنا الأحمر" واصفا خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وباتت تعرف باسم "صفقة القرن" بأنها "وهم" يهدد السلام بالمنطقة.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان إلى المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، المنعقد في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، ونقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "الخطة التي دخلت الأجندة العالمية تحت مسمى ’صفقة القرن‘ المزعومة، والتي تعلن القدس عاصمة لإسرائيل، مجرد وهم يهدد السلام والطمأنينة في المنطقة، ولن نسمح بتحقيقه".

وأضاف: "لا نعترف بهذه الخطة التي تعني ضم الأراضي الفلسطينية والقضاء على فلسطين بشكل تام والاستيلاء على كامل القدس"، لافتا إلى أن إسرائيل "وسعت حدودها دون وجه حق، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، في الوقت الذي تعاني فيه فلسطين من الاحتلال والدمار والألم، منذ أعوام طويلة".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "أهم مسؤولية ملقاة على عاتقنا كدول اسلامية في هذه المرحلة، حماية حرمة المسجد الأقصى، ونصرة القدس رمز السلام، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين"، معربا عن "أسفه إزاء سياسة بعض الدول الاسلامية حيال هذه الخطوة التي تمثل بداية مرحلة ترخي بظلالها على العالم بأسره ولاسيما الشرق الأوسط"، وفلقا لما نقلته الأناضول.