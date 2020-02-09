دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى بغيران، علي خامنئي، إن عهد الوجود الأمريكي في العراق وسوريا بلغ نهاية مطافه لافتا إلى أنه وبعد ذلك سيأتي الدور على ما وصفه بـ"طرد" الأمريكيين من أفغانستان.

وتابع ولايتي قائلا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الأميركيون كانوا يظنون انه باغتيال قاسم سليماني ستخمد جذوة جبهة المقاومة، الا ان المسيرات الضخمة التي انطلقت في تشييع الشهيد سليماني والشهيد أبومهدي المهندس في إيران والعراق، كانت منقطعة النظير واثبتت خطأ حسابات الاميركيين".

وعن خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي باتت تعرف باسم "صفقة القرن"، قال ولايتي إنها "حمقاء وخبيثة، وأنها ادت في الوقت ذاته الى وحدة جميع الفصائل والمجموعات الفلسطينية".

وأردف: "قائد الثورة ومنذ كان رئيسا للجمهورية كان داعما للحركات الاسلامية واليوم فان مجموعات المقاومة هي حصيلة لتدابيره وسياساته.. محور المقاومة من طهران الى دمشق وبغداد وبيروت وفلسطين مازالت وستظل حية مادامت راية اهل البيت ترفرف في البلاد فان النصر سيكون حليفنا".