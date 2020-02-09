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نشر الأحد ، 09 فبراير / شباط 2020

شاهد.. مئات الآلاف يتظاهرون ضد وجود قوات أمريكا بالعراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق "ميثاق ثورة الإصلاح" تضمن دعوة لعدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة لأن ذلك "فيه تشويه لسمعة الثورة الإصلاحية" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغردة نشرها الصدر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وضمن بند "الاستمرار على سلمية المظاهرات" عدد 5 أمور أتت على النحو التالي:

1- عدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا.

2- عدم قطع الطرق والاضرار بالحياة العامة.

3- عدم منع الدوام في المدارس كافة وأما الجامعات وما يعادلها فيكون اختياريا ومن دون إجبار على الدوام وعدمه.

4- عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا.

5- اخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من أي مظاهر التسليح، وينطبق ذلك على المولوتوف والقامات والعصي وغيرها مطلقا وذلك بتسليمها للقوات الأمنية.