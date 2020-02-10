أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصيب أكثر من 100 جندي أمريكي بإصابات في الدماغ جراء الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق في 8 يناير/كانون ثاني الماضي، وفقا لمصدر أمريكي مطلع.

وارتفعت الحصيلة بـ35 جنديا عن الأرقام التي أعلن عنها سابقا والتي كانت 64 وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية، واعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير جدية.

لكن في الحقيقة إصابة الدماغ يمكن أن تكون جدية، إذ يتعافى منها البعض بسرعة في حين تبقى مع آخرين وقتا طويلا جدا وتتراوح من ارتجاج الدماغ إلى خراب حقيقي في الدماغ.

وكان قد قال ترامب والبنتاغون إن الهجوم الذي جاء ردا على الغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لم يُسفر عن قتلى أو مصابين.

ورأى الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، أن الإصابات في الدماغ ليست بخطورة الإصابات الجسدية في محاولة للتخفيف من وطأة العملية الإيرانية.