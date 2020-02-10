مع تصاعد العنف.. الآلاف ينزحون من إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جدد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، الأحد، التأكيد على استعداد بلاده للتوسط من أجل فتح حوار بين سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن التصعيد يخدم فقط الإرهابيين ومن يفق خلفهم.

وقال ظريف في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تجدد إيران التأكيد على استعدادها لتنسيق حوار بين الجارتين الشقيقتين سوريا وتركيا".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني قائلا: "تصعيد التوترات لا يخدم إلا الإرهابيين ورعاتهم"، وتابع قائلا: "تفادي إراقة الدماء واحترام السيادة ووحدة الأراضي أمران أساسيان".

وتشهد محافظة إدلب السورية توترات متصاعدة بين أنقرة ودمشق، كان آخر فصولها مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين، الأحد، بـ"قصف كثيف للنظام السوري"، وفقا لوزارة الدفاع التركية.

وترتبط طهران بعلاقات وتحالف وثيق مع الحكومة السورية كما أن علاقات جيدة نسبيا تربطها بأنقرة، لذلك فقد أكدت سابقا استعدادها للتوسط بين البلدين.