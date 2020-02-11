مصر تستقبل المولود رقم 100 مليون.. ومسؤولون: يصعب تحديد هويته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخطى عدد سكان مصر الثلاثاء، عتبة 100 مليون نسمة، حسبما أعلنت الساعة السكانية الموجودة بواجهة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما أكد مسؤولون لـCNN بالعربية، صعوبة تحديد المولود الجديد حيث تستقبل البلاد مولودا جديدا كل 18 ثانية.

وقال الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات خاصة، إن ما اعلنته الساعة الرقمية عن تخطى البلاد عتبة المائة مليون نسمة تتعلق بالسكان داخل البلاد فقط، إما تعداد المصريين بالخارج مسؤولية وزارة الخارجية.

وبينما ذكرت وسائل اعلام مصرية محلية، أن المولود رقم 100 مليون انثى تدعى "ياسمين رمضان ربيع" من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، أكد المسؤول بجهاز الإحصاء صعوبة تحديد ذلك، حيث تستقبل البلاد مولودا جديدا كل 18 ثانية، و 33 مولودا جديدا كل 10 دقائق.

وأكد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء محمد عبد الجليل، لـCNN بالعربية، صعوبة تحديد المولود رقم 100 مليون، لاستقبال أكثر من مولود في الدقيقة، إلا أنه ذكر تعداد المصريين بالخارج يصل إلى نحو 10 ملايين و 300 الف مواطن.