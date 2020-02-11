دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في زراعة أشجار في وادي الأردن، الذي قال إنه سيتم ضمه للسيادة الإسرائيلية، بعد انتهاء حكومته من رسم خرائط أراضيه.

وقال نتنياهو، عبر حسابه في تويتر، إن "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب سيعترف بتطبيق سيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت وكل بلداتنا في يهودا والسامرة وعلى المساحة الكبيرة من حولها".

وأضاف نتنياهو، لدى حديثه عن في حفل زراعة الأشجار في مستوطنة ميفوت يريحو بوادي الأردن، أن "هذا ليس منوطا بموافقة الفلسطينيين على صفقة القرن، بل بموافقة أمريكية وسينفذ بعد اكتمال رسم خريطة تلك الأراضي".

ووصف نتنياهو إخضاع هذه الأراضي للسيادة الإسرائيلية بأنه "تحول تاريخي، بعد مرور 52 عامًا على حرب الأيام الستة".

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أنه قرار ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت يأتي "بعد ثلاث سنوات من العمل المكثف، بين فريقي وفريق الرئيس ترامب، إننا ذاهبون لطرح إعلان غير مسبوق".

ولفت نتنياهو أنه بعد حصول تل أبيب على اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها، إضافة لـ"الاعتراف بسيادتنا على مرتفعات الجولان "جئنا بإعلان ترامب، الذي يقول بشكل لا لبس فيه إنه سيعترف بتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي في وادي الأردن في شمال البحر الميت وجميع مجتمعاتنا في يهودا والسامرة، دون استثناء (بما في ذلك) المنطقة الواسعة من حولها".

وقبل شهور، قدم نتنياهو وعدًا بضم وادي الأردن خلال حملته الانتخابية، بينما أعلنت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضها لذلك، مُهددة بإلغاء التنسيق الأمني مع تل أبيب والانسحاب من اتفاقيتي أوسلو الموقعتين في عامي 1993 و1995.