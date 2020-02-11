واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أنه اعتبارًا من اليوم، تم تشخيص 109 من أفراد القوات الأمريكية بإصابات خفيفة في الدماغ، وذلك جراء هجوم إيران الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت CNN أن عدد مصابي القوات الأمريكية قد ارتفع إلى أكثر من 100. ويأتي هذا التحديث الأخير بزيادة قدرها 45 حالة إصابة منذ الكشف السابق من قبل الجيش.

وقالت البنتاغون، في بيان، إن حوالي 70٪ من المصابين في الهجوم قد عادوا إلى الخدمة.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية والرئيس دونالد ترامب قد صرحوا في بداية الأمر أنه لم يصب أو يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم الإيراني، الذي جاء ردًا على غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني، أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وفي الشهر الماضي، قال ترامب إنه لا يعتبر إصابات الدماغ المحتملة خطيرة مثل الجروح القتالية البدنية، للتخفيف من وطأة الضربات الإيرانية.

وقالت أليسا فرح، السكرتير الصحفي للبنتاغون: "إن وزارة الدفاع مُستمرة في جهودها لتقديم البرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة لأعضاء خدمتنا".

وأضافت فرح أن أرقام مُصابي القوات الأمريكية "يمكن أن تتغير. سنستمر في تقديم التحديثات عند توفرها".