مع تصاعد العنف.. الآلاف ينزحون من إدلب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت الحكومة السورية، الثلاثاء، استمرار قواتها بـ"تنفيذ مهامها الدستورية والوطنية" واستعدادها للرد على ما وصفته بـ"اعتداءات المحتل التركي"، مشيرة إلى أن أنقرة تواصل "أعمالها العدوانية" في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي الغربي.

وفي بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السورية، قالت دمشق: "يستمر النظام التركي بتصعيد أعماله العدوانية في محاولة لوقف تقدم الجيش ومنع انهيار الإرهابيين في إدلب وغرب حلب".

وتابعت القيادة في بيانها مؤكدة استمرار الجيش السوري بتنفيذ مهامه "الدستورية والوطنية"، وأعربت عن استعداد القوات الحكومية السورية للرد على ما وصفتها بـ"اعتداءات قوات المحتل التركي".

وأكدت الحكومة السورية أن "الاعتداءات التركية لن تثني الجيش عن متابعة أعماله القتالية في محافظة إدلب وغرب حلب وجنوبها لتطهيرها من رجس الإرهاب"، على حد تعبيرها.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 51 عنصرا من القوات الحكومية السورية في إدلب وتدمير دبابتين والسيطرة على الثالثة وتدمير مضاد طيران ومخزن أسلحة.

وكانت قد أسقطت فصائل المعارضة السورية في إدلب طائرة مروحية سورية، في وقت سابق الثلاثاء، وذكر ناشط سوري لـCNN أن قائد الطائرة قُتل بعد إسقاط طائرته.