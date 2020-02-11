الرئاسة التركية بعد مقتل 5 جنود أتراك في سوريا: لن نبقى دون رد

مع تصاعد العنف.. الآلاف ينزحون من إدلب

مكدّسين في العراء.. كاميرا CNN من داخل مخيم لاجئين في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن أنقرة ردت بشكل فوري على ما وصفه بأنه "هجوم غادر" أدى إلى مقتل 5 جنود أتراك "في قصف مدفعي للنظام السوري" بمحافظة إدلب.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن قالن تأكيده، الاثنين، أنه "تم الرد الفوري على الهجوم الغادر وضرب الأهداف. لن نبقى دون رد".

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن "استهداف النظام السوري العاجز عن منع حروب الوكالة على أراضيه، للجنود الأتراك، يظهر مدى أهمية جهود أنقرة لإحلال السلام في المنطقة"، حسبما أوردت الأناضول.

وأضاف شنطوب أن "تركيا ستواصل موقفها الحازم من أجل السلام".

وفي الأيام الأخيرة، تدفقت تعزيزات تركية إلى داخل إدلب (شمال غرب سوريا) آخر معاقل المعارضة المسلحة ومأوى نحو 3 ملايين سوري، بعد تصاعد المناوشات بين أنقرة ودمشق.

ومنذ انطلاق الحملة العسكرية على إدلب فر مئات الآلاف من المحافظة نحو الحدود التركية، ما تصاعد وتيرة أعمال العنف، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة.