دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت لوحة مُعلقة في العاصمة الإيرانية، طهران، لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، جدلا حول ما تحمله من معانِ.

وتزامنا مع إحياء الذكرى 41 للثورة الإسلامية في إيران، جرى تداول صور تم التقاطها للوحة المُعلقة في شارع شهيد مُطهري الكائن في المنطقة السابعة بطهران، حسبما أظهرت البيانات المكتوبة على اللوحة.

وفي اللوحة، تم تصوير سليماني وهو يقرأ من كتاب ذي غلاف أخضر، وحوله تلتف الملائكة في الجنة.

ويبدو أن مواقع إلكترونية إيرانية نشرت نسخًا مماثلة من اللوحة، إلا أن النسخة المُعلقة في شارع مُطهري حملت شعار جهاز الحرس الثوري الإيراني.

وقُتل سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني، ومعه قُتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي.

وعبر تويتر، تناقل مُغردون الصور المُلتقطة للوحة المُعلقة بشكل لافت، وسط تساؤلات حول مدلول ما ظهر فيها.

وتساءل مُغردون، بينهم معارضون إيرانيون، عن مغزى ظهور ملائكة ذكور حسني المظهر فقط دون الإناث.

بينما دفع ظهور ألوان الطيف في الخلفية فريقا ثانيًا إلى طرح تفسير مغاير، بقولهم إنه يبدو أن الملائكة تنتمي إلى مجتمع الميم أو من المثليين جنسيًا.

وكتب آخرون تعليقا على اللوحة: "أين الحوريات؟ الرقابة وصلت الجنة"... وهكذا جاء التفاعل: