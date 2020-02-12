مصر: مقتل 17 "عنصرا إرهابيا" بتبادل إطلاق النار في العريش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 17 "عنصرا إرهابيا" في تبادل لإطلاق النار في منطقة العريس في سيناء، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها في المنطقة.

إستمراراً لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات العدائية والتى... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Tuesday, February 11, 2020

جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قالت: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران.."

وأضاف بيان الداخلية أن العملية أسفرت عن "مصرع (عدد 11 عنصر) وعثر بحوزتهم على (6 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 3 عبوة متفجرة) بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/أول العريش، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع عدد (6) أخرين، وعثر بحوزتهم على (4 بندقية آلية – 2 حزام ناسف) ".

وبينت الداخلية المصرية على أن العملية تأتي "استمرارا لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد".