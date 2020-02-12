أردوغان: تركيا لن تظل صامتة حيال ما يجري في إدلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده لن تقف صامتة حيال ما يجري في مدينة إدلب السورية، رغم "تجاهل الجميع" على حد تعبيره للمأساة هناك.

وأضاف أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "في حال اعتدائه على قواتنا، سنضرب جيش النظام السوري حتى في المناطق غير المشمولة باتفاق سوتشي.. لن تستطيع الطائرات التي تقصف المدنيين في إدلب التحرك بحرية كما كانت في السابق".

وتابع أردوغان قائلا: "لن نتغاضى بعد الآن عن عمالة أو حقد أو استفزاز أي كان.. أقولها علناً، لن يكون أحد في مأمن بمكانٍ أُهدر فيه دم الجنود الأتراك.. مصرون على خروج النظام السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة حتى نهاية فبراير ولن نتراجع عن ذلك وسنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد".

ويذكر أن مصدرا بوزارة الخارجية السورية، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية بالبلاد: "يستمر النظام التركي في عدوانه على سيادة وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك من خلال نشر المزيد من قواته في إدلب وريفها وريف حلب واستهداف المناطق المأهولة بالسكان وبعض النقاط العسكرية في محاولة لإنقاذ أدواته من المجموعات الإرهابية المندحرة أمام تقدم الجيش العربي السوري".

وأضاف: "الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً الرفض القاطع لأي تواجد تركي على الأراضي السورية الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي واعتداء صارخاً على السيادة السورية ويتناقض مع بيانات آستانا وتفاهمات سوتشي بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب الأمر الذي يؤكد إصرار نظام أردوغان على عدم احترام أي تعهدات ومواصلة التصرف كنظام خارج عن القانون".