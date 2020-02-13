انهيار رملي يبتلع 10 عمال في مشروع سكني بالكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعازيه إلى أسر العمال ضحايا حادث الانهيار الرملي في مشروع سكني، الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت أن حصيلة من لقوا مصرعهم في الحادث بلغ إلى الآن 4 عمال من أصل 10 انهارت عليهم كتل رملية في مشروع مدينة المطلاع السكنية، الذي تنفذه شركة صينية.

وقالت إداراة الإطفاء إن فرق الإنقاذ مازالت تواصل عملها خلال عملية البحث لانتشال 4 عمال آخرين تحت الرمال.

وانتقلت وزيرة شؤون الإسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس إلى مكان الانهيار، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث.

وشددت الفارس على ضرورة "سرعة الانتهاء من التحقيق لتحديد أوجه القصور ومحاسبة المسؤول في حال ثبت الإهمال"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.