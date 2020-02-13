الكونغرس يقر قانونًا يحد من صلاحيات ترامب في توجيه ضربة عسكرية لإيران

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون يقيد من صلاحيات الرئيس الأمريكي في توجيه ضربة عسكرية لإيران، وذلك على الرغم من معارضة الرئيس دونالد ترامب، لهذا الإجراء وتهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض.

القانون الجديد، يوجه الرئيس الأمريكي إلى إنهاء استخدام الجيش في أي هجمات ضد إيران، أو أي جزء من حكومتها أو جيشها، "ما لم يكن ذلك صريحًا بتصريح حرب أو ترخيص محدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران".

وبحسب نص قرار الكونغرس، فإنه لا يجوز تفسير أي جزء منه على أنه "يمنع الولايات المتحدة من الدفاع عن نفسها من هجوم وشيك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد بضرب أهداف داخل إيران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد قبل أسابيع.