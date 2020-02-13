دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافق مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، بجلسته، الأربعاء، على تحديد موقع مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة، الرياض.

جاء ذلك بتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث ذكر أن "مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 4 / 1441هـ، الموافق 22 / 12/ 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان".

ونرصد لكم فيما يلي ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القوة العسكرية، وفقاً لآخر إحصائيات أوردها موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، إذ تتصدر المملكة العربية السعودية القائمة، حيث حلت في المرتبة الأولى في ترتيب القوى العسكرية لهذه الدول.

ويبلغ عدد سكان السعودية حوالي 33 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 230 ألف جندي، كما تمتلك الرياض قوة جوية ضاربة تضم 848 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 1062 دبابة وأكثر من 11 ألف عربة عسكرية مدرعة.

من جهتها حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بين دول التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد سكان الدولة الخليجية قرابة 9.7 مليون نسمة، في حين يتألف جيشها من 64 ألف جندي، كما تمتلك أبوظبي أكثر من 540 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 510 دبابة و5900 عربة عسكرية مدرعة.

واحتفظت سلطنة عٌمان بتصنيفها العسكري بين دول التعاون الخليجي إذ حلت في المرتبة الثالثة، ويبلغ عدد سكان السلطنة حوالي 3.5 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 42.5 ألف جندي، كما تمتلك مسقط 175 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 117 دبابة وأكثر من 730 عربة عسكرية مدرعة.

الكويت أيضا احتفظت بتصنيفها بين دول التعاون الخليجي في المركز الرابع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.9 مليون نسمة، ويضم جيشها 39.5 ألف جندي، كما تمتلك الكويت 85 طائرة عسكرية متنوعة، و567 دبابة وأكثر من 700 عربة عسكرية مدرعة.

من جهتها حافظت البحرين على المرتبة الخامسة، ويبلغ عدد سكانها 1.42 مليون نسمة، في حين يضم جيشها 8200 جندي، كما تمتلك المنامة 107 طائرات عسكرية متنوعة، و180 دبابة و850 عربة عسكرية مدرعة.

وفي المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون الخليجي تأتي دولة قطر، ويبلغ عدد سكانها 2.63 مليون نسمة، ولدى جيشها 12 ألف جندي، كما يبلغ مجمل عدد الطائرات التي يمتلكها سلاح الجو القطري 100 طائرة عسكرية متنوعة، ويضم جيشها نحو 95 دبابة و465 عربة عسكرية مدرعة.

وتجدر الإشارة الى أن القدرات العسكرية للدول لا يحكمها العدد فقط، بل يعتبر عنصر الكفاءة والحداثة أمران مهمان أيضا.