نصرالله عن فرضية راودته: كنت لأقول لملك الموت خذني واترك قاسم سليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تطرق حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إلى علاقته باللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وفي جزء من المقابلة التي نشرتها وكالة يونيوز الإخبارية، قال نصرالله: "أنا شخصيا وهو (سليماني) يعرف، في يوم أنا قلت له هذا الأمر، في يوم من الأيام كنت في الصلاة وبعد انتهاء الصلاة في جلسة تعقيب خطر في بالي ما يلي: أن ملك الموت -هي فرضية يعني- جاء إلي وقال أنا ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي اذهب إلى فلان وقل له هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني وهي أن نقبض روحك.."

وتابع نصرالله قائلا: "أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي، ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له قطعا أنت تأخذني واترك الحاج قاسم سليماني.."

وكان نصرالله قال في تصريحات سابقة له معقبا على مقتل سليماني، إن على دول المنطقة أن تشكر القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، لأنهما حفظا أمن واستقرار المنطقة.