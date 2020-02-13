دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هددت إيران بـ"رد ساحق ومُدمر على أي خطوة حمقاء" من قبل إسرائيل ضد مصالحها في سوريا أو المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، قوله إن طهران "سترد بشكل ساحق ويبعث على الندم حيال أي اعتداء أو خطوة حمقاء تصدر عن هذا الكيان ضد مصالحنا في سوريا والمنطقة".

وأضاف موسوي، في معرض رده على تهديدات أحد المسؤولين الإسرائيليين، أن "أسس الكيان الصهيوني طيلة العقود السبعة الماضية، بُنيت على احتلال الأراضي الفلسطينية ودول الجوار والقتل ونهب الثروات والاغتيالات والعدوان".

وأشار موسوي إلى أن تواجد إيران في سوريا "تم بناء على دعوة الحكومة السورية والاتفاق معها بهدف مكافحة الإرهاب الذي تدعمه أمريكا وإسرائيل".

وأكد مُتحدث الخارجية الإيرانية: "بلادنا لن تتأخر لحظة ولا تتسامح بشأن الدفاع عن الحضور داخل سوريا وصون أمننا القومي ومصالحنا الإقليمية، وسترد بشكل ساحق ومدمر على أي اعتداء أو خطوة حمقاء".