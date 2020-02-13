دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية على الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في تصريحات صحفية في مقر السفارة السعودية في العاصمة البريطانية، لندن، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية.."

وبين المالكي في الجلسة التي شارك بها سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن "الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة".

وتابع المالكي قائلا: "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية"، مجددا "التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف".