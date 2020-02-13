صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

مهاجرون يفضلون الموت في البحر المتوسط على العودة إلى ليبيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارًا لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ويُحذر منتهكي قرار حظر نقل الأسلحة إلى البلاد بأنهم قد يتعرضون للعقاب.

وتمت الموافقة على نص القرار، الذي صاغته بريطانيا وأيرلندا الشمالية، بأغلبية 14 صوتًا من أصل 15، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويأتي هذا الاتفاق الدولي بعد أسابيع من المناقشات لإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، التي مزقتها الحرب.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت وتيرة المواجهات في ضواحي طرابلس، بين حكومة الوفاق وقوات الجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، الذي أطلق حملة للسيطرة على العاصمة منذ أبريل/نيسان 2019.

وأسفرت المعارك عن مقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، بينما يتواصل تدفق الأسلحة من جانب القوى الداعمة لطرفي القتال في البلاد.