بومبيو: إيران راعية الإرهاب تتحدى مجلس الأمن بتهريب أسلحة للحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن اعتراض صواريخ إيرانية وأسلحة أخرى كانت في طريقها للحوثيين في اليمن، "دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب"، معتبرًا أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها تلك الأسلحة.

وطالب بومبيو، في تغريدة له على تويتر، العالم والأمم المتحدة، برفض عنف إيران، والتحرك لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها، والذي ينتهي قريبًا.

وكتب بومبيو "البحرية الأميركية اعترضت 385 صاروخا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن. مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في تحديها لمجلس الأمن الدولي".

وأعلنت البحرية الأمريكية، الخميس، اعتراض سفينة في بحر العرب، كانت تحمل صواريخ وأسلحة إيرانية الصنع، كانت في طريقها إلى جماعة أنصار الله الحوثية، الموالية لطهران، والتي تسيطر على مقاليد الأمور في العاصمة اليمنية صنعاء.