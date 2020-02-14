الصدر: ملزمون بعدم جعل العراق مثل قندهار بالتشدد أو شيكاغو بالانفلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، إن هناك أصوات تتعالى اليوم للتحرر والعري بعد أن تعالت في السابق أصوات التشدد والقتل وحز الرقاب والتفجير باسم الدين.

جاء ذلك في بيان نشره الصدر على صفحته بتويتر، الخميس، حيث قال: "اليوم تتعالى أصوات التحرر والتعري والاختلاط والثمالة والفسق والفجور بل والكفر والتعدي على الذات الإلهية وإسقاط الأسس الشرعية والأديان السماوية والتعدي على الأنبياء والمرسلين والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.."

وأضاف: "نحن اليوم ملزمون بعدم جعل العراق قندهارا للتشدد الديني ولا شيكاغو للتحرر والانفلات الأخلاقي والشذوذ الجنسي للفجور والسفاح والمثليين.."

وأردف الصدر ببيانه: "إن كلا الطرفين عبارة عن مرض لم يسلم عقلهم وقلبهم من الأمراض.. لذا يجب علينا أن ندافع بكل ما أوتينا من علم وإيمان وأخلاق وقوة عن ديننا وعقيدتنا وثوابتنا ومنهجنا الذي تربينا عليه.."