دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدت الدفاعات الجوية السورية لـ"صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل"، منتصف ليل الخميس - الجمعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من منتصف الليل تم رصد صواريخ معادية وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها".

ورأت "سانا" أنه "مع كل اندحار للتنظيمات الإرهابية أمام الجيش العربي السوري يتدخل العدو الإسرائيلي ويحاول الاعتداء على سورية في محاولة لرفع معنويات الإرهابيين المنهارة"، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الرسمية.

كانت السلطات السورية قد قالت إنها تصدت الأسبوع الماضي لضربات صاروخية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق والمنطقة الجنوبية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقاطع فيديو، قالت إن كاميراتها رصدت الليلة لحظة انطلاق "صواريخ الدفاعات الجوية تنطلق وتسقط عددًا من الصواريخ المعادية في سماء الجهة الجنوبية الغربية لمحيط دمشق".

كما نشر مغردون مقاطع فيديو، لم يتسن لـCNN التأكد من صحتها، للحظة إطلاق الصواريخ.