دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لإسقاط طائرة مروحية جديدة لقوات النظام السوري في حلب الغربية، الجمعة، والتي تشهد قصفًا مكثفًا لقوات النظام السوري على آخر معاقل المعارضة السورية في شمال غرب سوريا.

وكان فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، إدلب وحلب، أعلنت إسقاط طائرة مروحية تابعة للنظام السوري، ومقتل أفراد طاقمها، قبل أيام.

ونقلت إذاعة شام إف إم الموالية للنظام السوري، نبأ إسقاط المروحية ومقتل جميع طاقمها في ريف حلب الغربي جراء استهدافها بصاروخ محمول على الكتف من قبل عناصر نقطة المراقبة التركية المتمركزة قرب بلدة دارة عزة.

وتسبب القصف المكثف للطيران السوري وروسيا، في نزوح نحو أكثر من 800 ألف شخص من مناطق شمال غرب سوريا، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

وتصاعدت المواجهات خلال الفترة الماضية بين قوات النظام السوري والجيش التركي، في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي الجانبين، فيما تجري أنقرة مباحثات مع روسيا لتهدئة الوضع في إدلب وحلب الغربية.