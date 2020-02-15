دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غزت صور وملصقات قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني شوارع العديد من المدن في إيطاليا، وسط دهشة وتساؤلات حول سر انتشارها.

وقالت وكالة أهل البيت للأنباء (ابنا) الشيعية، مقرها إيران، إن مجموعة داعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، تسمى "الجبهة الأوروبية لسوريا"، هي من تقف وراء نشر مئات الملصقات لسليماني في شوارع المدن الإيطالية الكبرى، مثل روما وميلانو وتورينو ونابولي.

وأضافت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، أن المبادرة هدفها تكريم سليماني في أربعين مقتله في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني.

أما مجموعة "الجبهة الأوروبية من أجل سوريا" فقالت عبر صفحتها في فيس بوك، إن المواطنون الإيطاليون استيقظوا، صباح الخميس الماضي، ليجدوا مئات الملصقات تغطي جدران مدنهم.

ووصفت المجموعة مقتل سليماني بأنه "عمل بربري غير مُبرر"، مٌعتبرة أن قائد فيلق القدس الإيراني كان "جنديًا للحرية... شخصيته كانت مُلهمة، سواء في سوريا المُهددة بالإرهاب الظلامي وفي فلسطين (التي تواجه) الفصل العرقي، وفي اليمن وصولا إلى العراق".

Manifesti in tutta Italia per onorare il generale Qassem Soleimani. Da Torino a Palermo, da Bolzano a Napoli quest’oggi... Posted by Fronte Europeo per la Siria on Wednesday, February 12, 2020

وعلقت "الجبهة الأوروبية من أجل سوريا" إحدى ملصقاتها قرب مدرج الكوليسيوم أو ما يسمى بالمدرج الفلافي العملاق, أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية، روما.

وعلى هذا المُلصق كُتبت عبارة باللغة الإيطالية تقول: "هناك جنة أخرى، هذا مشهد المعركة، ميدان المعركة من أجل بلادك".

وتناقل مغردون إيرانيون صور الملصقات عبر حساباتهم في تويتر، في حين تساءل آخرون مروا بها عن سر نشرها في شوارع إيطاليا.