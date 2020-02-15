دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، السبت، عن إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي السعودي، في محافظة الجوف اليمنية.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن طائرة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش اليمني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار المالكي إلى أن الطائرة السعودية سقطت الجمعة في محافظة الجوف اليمنية، وفقا للتصريحات التي نقلتها واس.

وكان قد أعلن الحوثيون الجمعة أن الدفاعات الجوية التابعة لهم أسقطت الطائرة أثناء تنفيذها "أعمالا عدائية" في الجوف، وفقا لتصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة عن لسان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع.

وأشار سريع إلى أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أرض جو، منوها إلى أن "سماء اليمن ليست للنزهة"، على حد تعبيره.

بذكر أن السعودية تقود تحالفا لدعم السلطة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي منذ عام 2015، يهدف لمواجهة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة، صنعاء، وعدة أجزاء أخرى من البلاد.