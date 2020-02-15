معتمرون أتراك يهتفون لـ"الأقصى" في الحرم المكي.. ومغردون يهاجمون أنقرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية لمعتمرين أتراك يهتفون بـ"الروح بالدم نفديك يا أقصى" أثناء سعيهم بين الصفا والمروة، غضب عدد من المغردين السعوديين في حين رحب إعلاميون آخرون ومغردون بهذا التصرف.

ونشرت قناة TRT التركية مقطع فيديو قالت إنه لمعتمرين أتراك يردون على خطة السلام الأمريكي التي تُعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن" وهم يهتفون بـ"الروح بالدم نفديك يا أقصى".

أثار هذا المقطع غضب عدد من المغردين السعوديين، وعلق إعلامي سعودي على المقطع قائلا: "ماذا لو ذهب مجموعة من السيّاح السعوديين للسفارة الاسرائيلية في انقره أو للقنصلية الاسرائيلية في اسطنبول ورددوا (بالروح بالدم نفديك يا أقصى) كيف ستكون ردة فعل حكومة اردوغان".

بالمقابل، علقت إعلامية قطرية على المقطع قائلة: "هكذا اهتز مشعر الصفا والمروة في الحرم المكي بأصوات معتمرين من تركيا: بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ترى كيف كانت مشاعر الحكومة السعودية وهي تسمع هذا الهتاف الذي يناقض موقفها المخزي في صفقة القرن وخصوصا وأن الأتراك هم أبطال هذا المشهد كالعادة"، على حد تعبيرها.

من جانبه، قال مغرد إماراتي تعليقا على المقطع: " هل من آداب الحج والعمرة أن يهتف الحاج أو المعتمر " بالروح بالدم نفديك يا أقصى " أو هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل؟ هل هذا هو الطريق الى الأقصى؟ . " الترك ينشرون البِدع في بيت لله الحرام ".

وفيما يلي نستعرض بعض التغريدات على هذا المقطع: