البيت الأبيض بتقرير للكونغرس: الغارة ضد سليماني قصدت حماية الأمريكيين

كيف أثر مقتل سليماني على حسابات إيران؟ خبير يوضح لـCNN

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—بعث البيت الأبيض تقريرا إلى الكونغرس وضح فيه قرار توجيه غارة جوية استهدفت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

التقرير الذي نشره النائب إليوت انجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس لم يحتوي على استخدام تعبير "تهديد قريب" في إشارة إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين التي أكدت على أن سليماني كان يشكل تهديدا قريبا على حياة أمريكيين.

وذكر التقرير: "نشاطات إيران السابقة والحالية إلى جانب المعلومات الاستخباراتية المعطاة وقت توجيه الضربة الجوية أشارت إلى أن قوة القدس الإيرانية شكلت تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية في العراق.."

وأضاف التقرير: "الغارة الجوية ضد قاسم سليماني كان يقصد بها حماية الأمريكيين وردع خطط إيرانية مستقبلية لشن هجمات".