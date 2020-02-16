سامح شكري: لا نعترف إلا بحكومة طبرق وضربات جيشنا ضد داعش كانت "جراحية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على ضرورة التصدي لعمليات تمويل الإرهاب وأهمية محاسبة الدول الداعمة له، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن؟

جاء ذلك وفقا لما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، مشيرا إلى أن شكري استعرض في مداخلاته "المُحددات التي تستند إليها الرؤية المصرية للتعامل مع هذه القضايا، بدايةً من حرص مصر طوال رئاستها الماضية للاتحاد الإفريقي على تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، مروراً بضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل تجديد الخطاب الديني وتراعي الأبعاد التنموية والمجتمعية".

وأكد شكري وفقا لحافظ على "ضرورة التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومحاسبة الدول التي تدعمها، فضلاً عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول خلال فترات التحول السياسي بها تجنباً لحدوث فراغ مؤسسي قد تسعى الجماعات المتطرفة إلى شغله".

وألقى شكري الضوء على ما "تواجهه منطقة شمال شرق أفريقيا من تحديات ارتباطاً بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المُناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى التي تتعرض لها المنطقة".