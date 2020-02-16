أردوغان: "صفقة القرن" تهديد للسلام ولن نسمح بشرعنة الاحتلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي كشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وباتت تعرف باسم "صفقة القرن" تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات لأردوغان على متن الطائرة الرئاسية عائدا من باكستان، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "خطة السلام الأمريكية المزعومة ليست سوى حلم يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، ولن نسمح أبدا بشرعنة الاحتلال وضم الأراضي والدمار".

وتابع أردوغان قائلا: "ننتظر من منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو جميع أعضائها إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطة (صفقة القرن)"، لافتا إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا لا تقبل خطة السلام المزعومة، وأعتقد أننا بهذا الموقف سنحقق النتيجة المرجوة في الأمم المتحدة".

وعن زيارته لباكستان أكد أردوغان على أن "الزيارة جاءت في وقت تشهده فيه المنطقة والعالم تطورات مهمة.. وشهدت توقيع 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات عدة بينها الصناعات الدفاعية والتجارة والنقل والسياحة والمنتجات الحلال.. وأن البلدين شكلا أيضا الإطار الاستراتيجي لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار بحلول 2023".