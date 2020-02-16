غارات إسرائيلية على أهداف لحماس في غزة بعد إطلاق قذيفتين

مجددا.. إجلاء نتنياهو من على منصة بعد إطلاق صاروخ من غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شن سلاح الجو الإسرائيلي، غارات استهدفت عدد من المواقع التابعة لحركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس" في غزة، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين من القطاع.

#عاجل أغارت مقاتلات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في قطاع غزة ومن بينها... Posted by ‎افيخاي أدرعي- Avichay Adraee‎ on Saturday, February 15, 2020

جاء ذلك في تدوينة لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، حيث قال: "أغارت مقاتلات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ومن بينها مجمع عسكري، وسط القطاع.. ردًّا على إطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس".

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في تقرير أن "غارات سلاح الجو طالت من مجملة ذلك موقعا عسكريا لحماس وسط القطاع. كما ألغت إسرائيل في اعقاب إطلاق القذيفتين التسهيلات التي كانت تخطط لمنحها لغزة وهي توسيع مساحة الصيد البحري وإعادة خمسمائة تصريح دخول لتجار من القطاع واستئناف ادخال الاسمنت".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية بيانا صادرا عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق أن "حماس تتحمل ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه وانه إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء فان إسرائيل ستتصرف وفقا لذلك".