من داخل نفق حماس المدمّر من قبل إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إسرائيل، الأحد، إحباط محاولة تكنولوجية من قبل حركة حماس الفلسطينية لاختراق هواتف الجنود الإسرائيليين عبر إغرائهم بتطبيقات "خبيثة" عن مواقع التواصل الاجتماعي مستعينة بفتيات.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن دولته نجحت بإحباط محاولة عبر التكنولوجيا لاختراق هواتف جنود إسرائيليين عبر إغرائهم عن طريق فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أدرعي تغريدة قال فيها: "كشف النقاب: إحباط تكنولوجي ناجح لشبكات الخوادم التابعة لحماس بعد محاولات متجددة لاختراق هواتف جنود جيش الدفاع. حاولت حماس التواصل مع الجنود عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة إغرائهم لتنزيل تطبيقات خبيثة ولكن هذه المرة كسابقاتها فشلت".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "استخدمت حماس اسماء شخصيات وهميّة محاولة خداع الجنود، وقد حاولت استخدام طرق ذكية لتحقيق مبتغاها، ولكن بفضل جهود هيئة الاستخبارات تم كشف هذه المحاولات ومتابعتها وتم في الأيام الأخيرة احباط تكنولوجي لشبكات الخوادم التابعة لها لإحباطها نهائيًا".

وتضمنت تغريدة أدرعي وسمين أولهما كان "حماس فشلت مرة أخرى" والثاني كان "لا شيء يخفى علينا"، على حد تعبيره.

يذكر أن حدة التوتر بين إسرائيل والحركة الفلسطينية يرتفع بين الحين والآخر، إذ تحاول حماس قصف مواقع جنوب إسرائيل وترد الأخيرة بضربات على مواقع الحركة في قطاع غزة.