خالد بن سلمان: رفيق الحريري كان قائدا وطنيا اغتالته ميليشيات إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن رفيق الحريري، رئيس وزراء لبنان الأسبق، كان قائدا وطنيا، لافتا إلى أن اغتيل من قبل ميليشيات إيرانية ضاقت ذرعا به.

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته بتويتر، حيث قال: "استشهد قبل 15 عاماً رفيق الحريري. كان قائداً وطنياً مصلحاً، قاد مسيرة اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في وطنه وابتعث الآلاف من ابناء شعبه من مختلف الطوائف. اغتالته ميلشيات الغدر الإيرانية التي ضاقت ذرعاً به وبمشروع النهضة الوطني الذي كان يدافع عنه، فهي لا تعرف الا ثقافة الدمار".

وتابع قائلا: "رحل رفيق الى جوار ربه، وستبقى رؤيته ومشروعه الوطني الذي يصبو لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش في مواجهة مشاريع الميليشيات الطائفية التي لا تؤمن بالوطن ولا كرامة المواطن".

ويذكر أن رفيق الحريري قتل بانفجار قنبلة خلال مرور سيارته بأحد شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت في الـ14 من فبراير/ شباط العام 2005.