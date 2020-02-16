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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال يوسف بن علوي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان إن تحدي إيران لن يفيد مشيرا إلى التعايش معها في عهد الشاه ومؤكدا أنه إذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورا بالسلم.

جاء ذلك في خلال مشاركة الوزير العُماني في مؤتمر ميونخ للأمن حيث قال وفقا لما نقلته وزارة الخارجية العمانية: "لدى البعض الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر، ونعلم ان إيران دولة كبيرة ولكنها دولة جارة في المنطقة.. إذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما اعطانا ذلك شعوراً بالسلم، ولكن إذا تحدينا إيران لن يفيدنا ذلك وقد تعايشنا مع إيران في عهد الشاه".

وتابع قائلا: "نتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار علاقاتنا مع البلدين، ولدينا شعور بأن هناك إمكانية للحوار بينهما ونعمل على تخفيض حدة التوتر في المنطقة، ولا نتوقع حدوث مواجهة عسكرية في الوقت الحالي بالمنطقة".

وأضاف: "تواجد السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز ربما يؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء وزيادة حدة التوتر. رسالتنا أن ينظر أصدقائنا في مستوى أمن الملاحة القائم حالياً في مضيق هرمز".