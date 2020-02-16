دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر عدد من الإعلاميين اللبنانيين عن غضبهم بسبب مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر نصب تمثال لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في بلدة مارون الرأس الحدودية مع إسرائيل.

وقالت الإعلامية اللبنانية مي شدياق عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: " أنحن في لبنان أم إيران؟ بعد جادة الإمام الخميني على طريق المطار،حزب الله يحتفل بإزالة الستارة عن نصب لقاسم سليماني في الجنوب! لماذا الإصرار على تغيير هوية لبنان وإدخاله في صراع المحاور! اين النأي بالنفس؟ كل يوم يؤكد الحزب أنه فرع للحرس الثوري الايراني ووليه الفقيه وليس لبنانيا!"، على حد تعبيرها.

من جانبها، علق الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد على المقطع في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر قائلة: "تمثال لقاسم سليماني في جنوب لبنان. وقبله ورقة مسربة من مدارس المهدي عن اسئلة توجه لاطفال عنه".

وأضافت مقلد قائلة: "وطبعا هناك الكلام الهذياني الذي قاله نصرالله عن مناشدته ملك الموت ان يقبض روحه لا روح سليماني كما دوماً، محاولات عبثية تثير السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف القداسة المزيف".

وقال صحفي إيراني من الأحواز يدعى محمد مجيد الأحوازي، تعليقا على المقطع: "في منطقة مارون الراس جنوب لبنان يزيلون الستار عن تمثال لقاتل اطفال اليمن والعراق وسوريا قاسم سليماني.. لبنان محتل من قبل إيران".

وعلقت الإعلامية اللبنانية، كريستيان بيسري على الخطوة التي قام بها حزب الله قائلة: "بعد أن رفض ملك الموت طلب حسن نصرالله أن يأخذه بدل قاسم سليماني تمثال للأخير يرفع في جنوب لبنان"، على حد تعبيرها.

يذكر أن سليماني كان قد قُتل في عملية للقوات الأمريكية في بغداد، في 3 يناير/كانون أول ثاني الماضي، ما أسفر عن رد إيراني استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق.