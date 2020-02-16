رئيس وزراء تونس المكلف عن انسحاب النهضة: يضع البلاد أمام وضع صعب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال إلياس فخاخ، رئيس الوزراء التونسي المكلف بتشكيل الحكومة الجديد إن انسحاب حركة النهضة في اللحظات الأخيرة من التشكيلة ورفض منحها الثقة بالبرلمان يضع البلاد أمام وضعية صعبة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية على لسان الفخاخ الذي وصف حركة النهضة بـ"الشريك الأساسي"، قوله: "خيرت (النهضة) قبل ساعة من الإعلان على هذه التركيبة، الانسحاب من التشكيلة المقترحة، ورفض منحها الثقة للحكومة، وذلك لعدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي".

وتابع قائلا: "هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الخيارات الدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة المتاحة"، مضيفا أنه ومن "باب المسؤولية، استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد العليا".

ويذكر أنّ حركة النهضة المتمثلة بـ54 نائبا في البرلمان من أصل 217، قد أعلنت ظهر السبت الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة، وفقا للوكالة التونسية.