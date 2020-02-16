وزير خارجية تركيا من ميونخ: أفعال بعض دول الخليج خطيرة في المنطقة

بين السعودية وتركيا.. من يمتلك قوة جوية أكبر في المنطقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن أفعال بعض دول الخليج تعتبر خطيرة في المنطقة على حد تعبيره، وذلك خلال مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن.

وأوضح جاويش أوغلو وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "أفعال بعض دول الخليج خطيرة للغاية في المنطقة؛ فهي تظن أن بأموالها وحصولها على الدعم الأمريكي والإسرائيلي، قادرة على تغيير كل شيء، وشراء الدول وتغيير أنظمة الحكم في كل مكان".

وأضاف: "على سبيل المثال، هذه الدول تدعم (الجنرال المتقاعد خليفة) حفتر.. لأنها تعتقد أن الديمقراطية في أي دول عربية تشكل تهديدا لأنظمتها؛ لذلك تدعم حفتر لإيصاله إلى السلطة عبر عملية عسكرية".

وشدد على أن "علاقات تركيا مع الحكومة الشرعية في ليبيا (الوفاق الوطني) أعاد التوازن الميداني" إلى هذا البلد العربي، وأن تركيا "أدت دورا محوريا" مع روسيا لتحقيق وقف إطلاق نار في البلاد، لافتا إلى أن تركيا مستمرة في المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا رغم انتهاكات قوات خليفة حفتر لوقف إطلاق النار، وفقا لما نقلته الوكالة التركية.