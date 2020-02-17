دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر موقع قناة العالم الإيرانية، مقطع فيديو لقائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وهو يلعب كرة الطائرة في منزل القيادي بالحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.

وشهد مقطع الفيديو، الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحته أو تاريخ تصويره، ويظهر فيه سليماني يلعب الكرة الطائرة مع عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدعم إيران من خلال فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، فصائل الحشد الشعبي في العراق، بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن، فضلًا عن النظام السوري وحزب الله اللبناني.

وبحسب مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر سليماني بصحبة عناصر الحشد الشعبي الشيعية في العراق في أكثر من مناسبة.

وقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد في 3 يناير كانون الثاني الماضي، كما قتل في الغارة أبو مهدي المهندس نائب رئيس فصائل الحشد الشعبي الشيعية في العراق، والذي كان يرافق سليماني.