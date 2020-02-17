دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت إسرائيل، الإثنين، عن ترقية شرطية محجبة لرتبة ملازم أول، لتصبح أول ضابط "محجبة" في الشرطة الإسرائيلية.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، صورة للشرطية صابرين سعدي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وأشار إلى أنها ستصبح أول ضابط ترتدي الحجاب في الشرطة الإسرائيلية.

وقال جندلمان في تغريدة له الإثنين: "الشرطية صابرين سعدي هي المسلمة *المحجبة* الأولى التي ستصبح قريبا ضابطة في صفوف شرطة إسرائيل"، على حد قوله.

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو قائلا: "ترعرعت سعدي في عائلة مسلمة ملتزمة وتعمل كمحققة وتقول حول مشوارها المهني: "الشرطة الإسرائيلية تمكنني من التقدم في سلم الرتب ومن تحقيق طموحاتي المهنية"، على حد تعبيره.

من جانبها، كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر أن سعدي تعمل كمحققة في شأن الشبيبة، ونقلت تصريحات عن لسانها قالت فيها إن الشرطة توفر تحقيق الذات وتساعد على التحقيق المساواة.