نتنياهو يعلن تطوير علاقات إسرائيل بدول عربية: المكشوف 10% فقط مما يحدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "يطور علاقات مع دول عربية وإسلامية"، في إشارة إلى جهود الحكومة الإسرائيلية في تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن عدد قليل من الدول العربية والإسلامية "لا يقيم علاقات وطيدة معنا"، بحسب تعبيره.

واحتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له على تويتر، في وقت متأخر من مساء الأحد، بـ"تحليق طائرة تجارية إسرائيلية في سماء السودان في طريقها إلى أمريكا الجنوبية"، وذلك في أعقاب الإعلان عن لقاء جمع نتنياهو برئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح برهان في أوائل فبراير شباط الجاري.

وأضاف نتنياهو في حسابه باللغة العربية على تويتر، أن "المكشوف يشكل 10% فقط مما يحدث على الأرض. تحدث تغيرات كبيرة لأن إسرائيل هي قوة يجب أخذها بعين الاعتبار".

وأكد رئيس وزراء إسرائيل، في تغريدة أخرى، أن بلاده "لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وبالتموضع في ساحتنا الخلفية بسوريا"، على حد وصفه.

وأوضح أن حكومته "تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل إحباط ذلك، وأؤمن بأننا نحقق النجاحات. نحارب عدوا يدعو إلى تدميرنا ومن الواضح أننا لن ننتظر ذلك".

وقوبل الإعلان عن لقاء عبد الفتاح برهان ونتنياهو في أوغندا، أوائل الشهر الجاري، ردود فعل واسعة في السودان، في الوقت الذي تزداد فيها التكهنات حول تطبيع دول عربية وإسلامية عدة لعلاقتها مع إسرائيل.