دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دشن عدد من المغردين القطريين وسم "بسكم تطبيع" للتعبير عن رفضهم لمشاركة طبيبة إسرائيلية في مؤتمر ISPCAN لحماية الطفل 2020 والذي أقيم في الدوحة.

ونشرت صفحة "شباب قطر ضد التطبيع" على تويتر تغريدة قالت فيها: "وصلنا للتو خبر استضافة الدكتورة الإسرائيلية Vered Windman في مؤتمر ISPCAN الدولي لحماية الطفل (2020) في قطر ، والتي ستقدم جلسة غدا ١٧ فبراير ٢٠٢٠ في فندق جراند حياة في الساعة ١:١٠ ظهرا"، ودشنت وسم "بسكم تطبيع".

وتداول عدد من المغردين الوسم كان أبرزهم لاعب منتخب قطر السابق، عادل لامي الدهيم، وغيره من الشبان والشابات القطريين والقطريات.

وهاجمت الصفحة المذكورة والمغردين المشاركين في الوسم مستشفى سدرة للطب بسبب استضافة الطبيبة الإسرائيلية في المؤتمر.

وفيما يلي بعض التغريدات حول القضية: