أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى السيناتور كريس مرفي، وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وفقا لما ذكره السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت الثلاثاء.

وقال مرفي إنه التقى ظريف وناقش معه قضايا عدة مثل التوترات التي نتجت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والحرب في اليمن والسجناء الأمريكيون في إيران.

وكتب السيناتور الديمقراطي في منشور له قائلا: "لا أعلم إن كان لقاء بظريف سيصنع فارقا"، وتابع قائلا: "أنا لست الرئيس أو وزير الخارجية، بل مجرد سيناتور أمريكي، لا يمكن أن أقوم بخطوات دبلوماسية بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة بأكملها ولا أدعي أنني في مكان يخولني أن أقوم بذلك".

وتابع مرفي قائلا: "لكن إذا لم يجر ترامب محادثات مع إيران يجب على غيره القيام بذلك، والكونغرس شريك في الحكومة ومسؤول مع السلطة التنفيذية عن وضع السياسة الخارجية، غياب الحوار يترك الأمم تخمن نوايا خصومها، والتخمين الخاطئ يمكن أن يقود لأخطاء كارثية"، على حد تعبيره.

وكان موقع "Federalist" المحافظ أول من نشر تقريرا حول لقاء السيناتور الأمريكي بظريف في مؤتمر الأمن، وكانت قد فرضت أمريكا عقوبات على ظريف في إطار ضغطها على إيران.

وسئل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن هذا اللقاء، ليجيب قائلا عن ظريف: "هذا الرجل مدرج على العقوبات الأمريكية، إنه وزير خارجية الدولة التي أسقطت طائرة تجارية ولم تسمل الصناديق السوداء بعد".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "هذا وزير خارجية دولة قتلت أمريكي في 27 ديسمبر/كانون أول، ووزير خارجية الدولة الأكثر رعاية للإرهاب في العالم والراعي الأكبر في العالم لمعاداة السامية، إذا التقيا لا أعلم عما تحدثا، أتمنى أن يكونا قد رسخا السياسة الأمريكية لا سياستهما"، على حد تعبيره.