دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية الحكومية سانا، إن مطار حلب الدولي استقبل صباح الأربعاء، أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق بعد فتح المطار أمام حركة الطيران إثر انقطاعه عن الخدمة لأكثر من 8 سنوات، وذلك في أعقاب سيطرة قوات النظام السوري على جميع المناطق في محيط مطار حلب على حساب فصائل المعارضة.

وأوضحت الوكالة أن "المطار أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية بعد أن تحقق النصر على الإرهاب بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وإعلان مدينة حلب آمنة بالكامل من الإرهاب"، على حد وصف الوكالة.

وكانت وزارة النقل في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، أعلنت منذ يومين إعادة تشغيل مطار حلب الدولي وجهوزيته لاستقبال الرحلات الجوية مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم رحلات أخرى من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.