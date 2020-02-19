دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس مكتب المصالح الإيرانية في مصر، الأربعاء، أن بلاده لا ترى قيودا لتنمية العلاقات مع القاهرة، مشيرا إلى إمكانية لعب وسائل الإعلام دورا في الحوار بين شعبي البلدين.

وقال ناصر كنعاني إن إيران لا ترى قيودا لتنمية العلاقات مع مصر، لافتا إلى أن بلاده "مرنة جدا" في هذا المجال، وفقا لما ذكرته وكالة إسنا شبه الرسمية الإيرانية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن انقطاع الحوار بين البلدين يمكن أن يؤدي إلى تعميق سوء الفهم، ولفت إلى أن غياب التواصل بين طهران وأنقرة ليس في مصلحة البلدين ويمكن أن يؤثر على شعوب المنطقة عامة.

ورأى كنعاني أن إيران ومصر دولتان رائدتان في الحضارة الإنسانية، ولفت إلى إمكانية لعب وسائل الإعلام دورا في فتح قناة للحوار بين البلدين وشعبيهما، وفقا لإسنا.

وشهدت العلاقات المصرية الإيرانية حالة من الجمود مذن تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر، وذلك بعد أن كانت قد شهدت تحسنا في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.