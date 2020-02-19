دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الثلاثاء، تعليق مشاركته في محادثات اللجنة العسكرية "5+5"، اعتراضًا على قصف ميناء طرابلس البحري.

وأضاف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، أن قرار التعليق مُستمر لحين اتخاذ مواقف حازمة من تجاه "انتهاكات" الجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، بعدما تعرض ميناء طرابلس لقصف في وقت سابق الثلاثاء.

وأكد المجلس الرئاسي حقه في "الرد الحازم" على ما وصفه بـ"قصف مبرمج ومستمر للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق موانئ النفط"، بسبب فشل حفتر عسكريًا في الاستيلاء على السلطة، حسب البيان.

وتعد لجنة المحادثات العسكرية في جنيف إحدى نتائج مؤتمر برلين، الذي نظمته ألمانيا بشأن الأزمة الليبية الشهر الماضي. وتسعى اللجنة إلى إرساء وقف دائم لإطلاق نار في حرب دائرة منذ أبريل/نيسان 2019، في ضواحي طرابلس بين قوات حفتر وحكومة الوفاق.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، إخلاء الناقلات بشكل فوري من ميناء طرابلس، وإلغاء جميع عمليات تفريغ الوقود.

وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، أن قصف ميناء طرابلس "كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية".

في الوقت ذاته، أشار صنع الله إلى خروج مستودعات التخزين الرئيسية للغاز عن الخدمة جراء المعارك قرب طريق مطار معيتيقية الدولي بالعاصمة.

وعلى لسان المتحدث العسكري الليبي أحمد المسماري، هددت القوات التابعة للجنرال خليفة حفتر في وقت سابق، باستهداف أي سفن تركية قد تنقل أسلحة إلى حكومة الوفاق في طرابلس.