هذا ما قاله وزير الخارجية السعودي حول العلاقات مع إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مواطني دولته "يحلقون اليوم فوق السعودية"، وأشار إلى أنه يتوقع أن تصل الأمور بسرعة إلى مرحلة تشغيل رحلات مباشرة من إسرائيل إلى المملكة.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها لقناة هلا: "اليوم الإسرائيليون يحلقون فوق السعودية. وزير الداخلية أصدر تعليمات تعفي الراغب في أداء الحج من استصدار فيزا للتوجه لمكة. وأعتقد اننا سنصل بسرعة إلى وضع يستطيع معه الإسرائيليون السفر برحلة جوية مباشرة إلى السعودية من أجل الحج".

وقناة هلا قناة إسرائيلية ناطقة باللغة العربية وتُعرف عن نفسها بأنها موجهة لعرب 48 في إسرائيل.

وكان قد أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي قرارا يسمح لمواطني إسرائيل بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة ولعقد اجتماعات عمل أواخر يناير/كانون ثاني الماضي.

وأعلن نتنياهو في مناسبات عدة قرب التوصل إلى تطبيع مع عدد من الدول العربية دون أن يكشف أسماء هذه الدول، لكن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، كان قد أكد في مقابلة سابقة مع CNN أن السلام مع إسرائيل مرهون بحل الصراع مع الفلسطينيين.