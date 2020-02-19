دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت الشيخة علياء آل ثاني، سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة إن "الحصار" في إشارة إلى المقاطعة التي أعلنتها السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر على قطر، يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ المساواة والسيادة.

جاء ذلك في بيان أدلت به السفيرة القطرية خلال اجتماع "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة" حيث قالت وفقا لما نقلته وزارة الخارجية القطرية: "دولة قطر تواصل دعمها لأجهزة الأمم المتحدة لتمكينها من أدائها مهامها، وبما يعزز مكانة الأمم المتحدة، ويُحقق أهدافها، مؤكدة أن الضغوط المختلفة لم تمنع دولة قطر من المضي بطريق التعاون الدولي واحترام المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة".

وتابعت قائلة: "الحصار الجائر المفروض على دولة قطر منذ أكثر من عامين ونصف، ومحاولة فرض إملاءات وسياسات عليها في انتهاك صارخ لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول، ولمبادئ ومقاصد الميثاق، وبشكل يخالف الجهود التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مشددة على "ضرورة التصدي لمثل هذه التوجهات لكفالة احترام أحكام الميثاق وتعزيز دور الأمم المتحدة".

وأضافت: "الميثاق أكد على مبادئ التعددية والتعاون الدولي، والمساواة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام القانون الدولي.. هذا الأمر يُلقي على الدول واجب التصرف بحسن نية وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق".