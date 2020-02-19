دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، عن تنفيذ عملية بمشاركة أجهزة الأمن بالحكومة اليمنية الشرعية ضد محاولات لتعطيل جهود مكافحة التهريب في منطقة المهرة في اليمن.

جاء ذلك في بيان للتحالف، حيث قال المالكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: " إن محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطر أمني حقيقي يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة".

وتابع قائلا: "بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت الاثنين ( 17 فبراير 2020 م ) تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن".

ولفت المالكي إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين"، مؤكدا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة".