وزير دفاع إيران: الصندوق الأسود بالطائرة الأوكرانية أصيب بأضرار جسيمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، أن الصندوق الأسود بالطائرة الأوكرانية التي أسقطتها الدفاعات الإيرانية عن طريق الخطأ، أصيب بأضرار جسيمة على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها حاتمي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، حيث اضاف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأنه قد طلب من "الصناعات الدفاعية بالمساعدة في إعادة ترميم الصندوق الأسود".

وحول إعلان بعض الدول الأجنبية بإرسال قوات لتأمين أمن الخليج، قال حاتمي: "سياسة إيران بشأن الأمن الإقليمي والخليج الفارسي واضحة، فإننا نؤمن بأن أمن المنطقة يتحقق على أيدي دول الخليج الفارسي، وأن وجود أي عنصر أجنبي قد يمس بالأمن الإقليمي".

وتابع قائلا: "أوضحت لدول المنطقة والدول التي طلبت منا في بعض الأحيان التعليق على هذا الأمر، أنه لا ينبغي الشعور بالقلق إزاء أمن الخليج الفارسي والمنطقة في ظل التعاون بين دول المنطقة، لان هذه الدول قادرة على حماية أمن المنطقة والخليج الفارسي بسهولة".