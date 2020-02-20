بومبيو يلتقي عاهل السعودية في الرياض.. ومباحثات حول مواقف البلدين

بعد لقاء محمد بن سلمان.. بومبيو يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، لبحث مواقف البلدين من أحداث إقليمية ودولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء "وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها".

وأضاف تقرير الوكالة أن اللقاء حضره من الجانب السعودي "صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان"، في حين حضر من الجانب الأمريكي "سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ".

ويذكر أن بومبيو نشر تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "مسرور بالعودة إلى الرياض لمناقشة دعم حكومة أمريكا القوي لأمن المملكة العربية السعودية والحاجة المتواصلة للوقوف معا ضد سلوك إيران الخبيث في المنطقة.."